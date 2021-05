Mercedes: "Op papier ligt Monaco Red Bull Racing beter dan ons"

De lay-out van het circuit van Monte Carlo, volgende week het domein voor de Grand Prix van Monaco, is in het voordeel van Red Bull Racing. Die mededeling is afkomstig van hun grote rivaal in de titelstrijd, Mercedes. De Duitse renstal voert beide kampioenschappen aan, maar Red Bull Racing is traditioneel altijd erg sterk in Monaco.

Mercedes-strateeg Andy Shovlin: "De auto's en het circuit zijn aardig geëvolueerd sinds de laatste keer dat we in Monaco waren, maar de edities waarbij we met een goede wagen naar Monaco afreisden en er een rommeltje van maakten liggen nog vers in ons geheugen. Het is een circuit waar je de auto enorm aan aanpast. Op papier ligt die baan Red Bull Racing beter dan ons."

"Dat is deels omdat wij in Spanje al met onze maximale downforce achtervleugel reden, terwijl Red Bull Racing die na de vrijdag in Barcelona weer van de bolide haalde. Zij hebben dus nog wat neerwaartse druk achter de hand. Aan de andere kant waren we in de langzame bochten in Spanje sterk en dat is altijd een goede indicator voor Monaco."

"De Grand Prix van Monaco is een verschrikkelijk moeilijke race om te winnen. Zelfs als je de beste auto en een geweldig pakket hebt, dan nog is het verschrikkelijk moeilijk om daar te zegevieren. We zullen volgende week zien hoe het ervoor staat. Als we niet het snelste team blijken te zijn, zullen we proberen het leven van Red Bull Racing zo moeilijk mogelijk te maken."