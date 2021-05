Welke gevolgen hebben de ingekorte vrijdagtrainingen gehad voor de F1-teams?

De Formule 1 heeft het tijdschema voor de Grand Prix-weekenden voorafgaand aan dit seizoen iets gewijzigd. Sinds dit jaar duren de twee vrije trainingen op de vrijdag (volgende week in Monaco op de donderdag, red.) nog maar 60 in plaats van 90 minuten. Welke gevolgen heeft dit gehad voor de programma's die de teams uitvoeren? McLaren verschaft in een vraag-en-antwoord sessie op de eigen site inzicht in hoe de renstallen hiermee omgaan.

Het optimaliseren van het programma is een continu proces dat nog gaande is, legt McLaren uit. "Dit jaar duren de eerste twee vrije trainingen van een weekend geen 90 minuten meer, maar 60 minuten. Dat heeft onze benadering absoluut veranderd. We bevinden ons echter nog vrij vroeg in dat proces, het is nogal een aanpassing en daar schaven we nog steeds aan."

"Tot nu toe is het gewoon een beetje minder van alles waar we voorheen meer tijd aan konden besteden. We hebben niet een bepaald aspect uit ons programma geschrapt vanwege tijdgebrek. De regel om na elke sessie twee setjes banden terug te geven is nog steeds van kracht en dat is mede bepalend voor hoe we het invullen. De lange runs met veel brandstof zijn minder lang dan voorheen. En veel van de back-to-back experimenten die we graag doen, zijn nu verdeeld over de twee trainingen of over beide auto's."

McLaren vermijdt aspecten van het programma waarbij de wagen in de garage ingrijpend omgebouwd moet worden, dat kost in de huidige opzet gewoon te veel tijd. "We proberen de bolide sneller om te bouwen tussen de runs door en zijn huiverig om dingen door te voeren waarbij we een auto twintig tot dertig minuten in de pitbox moeten houden. In het ideale scenario slagen we er door dit soort compromissen en een herinrichting van ons programma toch in om ongeveer net zoveel ronden te rijden als toen de sessies nog 90 minuten duurden. Waarschijnlijk ligt het aantal ronden iets lager dan gebruikelijk, omdat we simpelweg tijd tekort komen."