Olav Mol: "Grand Prix op Zandvoort kan geen 'spookrace' zijn"

F1-commentator Olav Mol vertelde gisteren bij 1op1 van Sven Kockelman op NPO Radio 1 dat de Grand Prix van Zandvoort- die later dit jaar gepland staat -alleen kan bestaan bij de gratie van de aanwezigheid van oranje fans op de tribunes. "Ik denk: zonder publiek gaat het niet door."

De Nederlandse Grand Prix op Zandvoort staat gepland in september. Vorig jaar werd de Grand Prix van Nederland al afgelast vanwege covid19.

'Spookrace'

De Nederlandse Grand Prix kan niet plaatvinden als een 'spookrace', vertelde de ZiggoSport commentator. De boodschappen die de organisatie van de race hebben doen uitgaan zijn van eenzelfde kaliber. De covid crisis sleept zich verder voort en heeft al verschuivingen en wijzigingen in de kalender voor 2021 teweeg gebracht. Zo werd de Grand Prix van Canada geannuleerd en lijkt ook de Turkse Grand Prix die als vervanger was bedacht in gevaar.

Olav Mol zei: "De tijd gaat ongekend snel, we zitten al in half mei. Zij moeten door met de voorbereiding. Er is uiteindelijke een punt dat zij daar de tribunes moeten gaan plaatsen, want die zullen voor een groot deel uit tijdelijke tribunes bestaan. Dus als ze die gaan bouwen en iemand ziet dat, dan weet je wel dat het wel door gaat met publiek of niet."

Zonder publiek éigenlijk geen optie

Zandvoort zonder publiek is eigenlijk geen optie, vertelt Mol. "De race is er grotendeels gekomen doordat het FOM (Management van de Formule 1, red.) toch zag dat overal in de wereld van die grote oranje plekken op de tribunes kwamen met Nederlandse fans die toch overal maar waren."

Oranje zee

Mol vervolgt: "Toen is er gedacht; als we zo'n wedstrijd in Nederland zouden kunnen organiseren dan krijgen we echt een mega oranje zee. En wat ze eigenlijk ook wilden is dat het niet alleen de race is, maar vooral ook het festival er omheen."

Kockelman staat erom bekend graag tot de kern te komen. Als de presentator vraagt of de race dit jaar nou door zal gaan of niet, antwoordt Mol: "Hij staat op de kalender. Laat ik het zo zeggen: zonder publiek gaat 'ie niet door", besluit Mol