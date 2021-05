Max Verstappen maakt nog altijd een 'goede kans' op de wereldtitel dit jaar. Dat zegt Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko na de Grand Prix van Spanje die door Lewis Hamilton werd gewonnen.

Positief

De positief ingestelde Marko zegt dat Verstappen nog altijd in de race om het kampioenschap kan vechten, ondanks de tweede opeenvolgende overwinning van de Britse opponent Lewis Hamilton in de Mercedes.

Max Verstappen was duidelijk en zegt dat Red Bull momenteel "te langzaam" is. "Zo valt het wel samen te vatten", zei Verstappen na de race. Hij komt nu veertien punten tekort op Lewis Hamilton in de tussentijdse stand om het wereldkampioenschap. "Meer valt er niet echt over te zeggen", voegde Verstappen toe.

Red Bull op de proef gesteld

De vraag is wat Verstappen had kunnen doen als Mercedes niet de betere strategie had, ook nadat er miscommunicatie was tussen Verstappen en zijn team waardoor hij onverwachts snel de pitstraat binnen gereden kwam.

"Max kwam de pitstraat ingereden zonder dat hem dat werd gevraagd en onze mensen reageerden sensationeel snel", vertelde Helmut Marko.

Mercedes is nu gewoon sneller

De Oostenrijkse Red Bull-hotemetoot zegt ook: "Mercedes was simpelweg sneller vandaag. We zien er nog altijd erg sterk uit in de kwalificatie, maar we moeten onze racesnelheid zien te verbeteren."

Volgens teambaas Christian Horner heeft Mercedes het hele jaar al een voorsprong op Red Bull.

"We hebben nu gezien in alle vier de races dat Mercedes een kleine voorsprong op ons heeft qua racesnelheid. Van de eerste race in Bahrein tot de laatste in Barcelona.

Red Bull geeft niet op

Red Bull blijft er wel voor gaan dit seizoen en dat zou wel eens in het voordeel van bijvoorbeeld Ferrari kunnen zijn, aangezien zij dit seizoen eerder hun focus zullen verleggen naar 2022.

"We hebben besloten dat we sowieso tot de zomerstop zullen blijven investeren in het huidige seizoen", liet Helmut Marko eerder al weten. Ook zei hij dat aan Verstappen verplicht te zijn. De stand in het WK zal tegen de zomer bepalen of het team verder blijft investeren in de huidige auto of dat het verder gaat kijken en volop gaat investeren in 2022 en de jaren erna.

"Goede kans"

Marko blijft onveranderd positief over de kansen voor Red Bull en Verstappen tijdens het huidige seizoen.

"Er is nog altijd een goede kans. We gaan sowieso het kampioenschap niet winnen als we zeggen dat we volledig gaan concentreren op het komende seizoen", zo zei Marko tegen de Oostenrijkse omroep ORF.

Snelheid vinden

Bij Sky Deutschland zei Marko: "Goddank is het gat in puntenaantal niet verschrikkelijk groot. We moeten meer snelheid zien te vinden, maar als we onze sterke punten in kwalificaties en de starts behouden, kunnen de zaken er wel eens heel fijn uit gaan zien in Monaco."