Mugello en Nurburgring nog niet bevestigd als back-up Grands Prix

Stefano Domenicali werkt volgens Mercedes-baas Toto Wolff hard om het nieuwste probleem met de Formule 1-kalender 2021 aan te pakken. Na de recente annulering van de Canadese GP, tekende F1-CEO Domenicali een last-minute deal met Istanbul Park als vervanger.

De Britse regering heeft Turkije nu echter op de zogenaamde 'rode lijst' voor corona geplaatst, wat betekent dat F1-teamleden die terugkeren naar Groot-Brittannië een verplichte quarantaineperiode van twee weken moeten ondergaan.

Domenicali vertelde Sky Italië dat hij wil proberen het probleem te omzeilen. "We willen het schema niet wijzigen of meer races uitstellen", zei de Italiaan. "Maar we weten op dit moment niet precies hoe we dat moeten uitwerken."

Mugello en de Nurburgring zijn naar verluidt de volgende in de rij als vervangende locaties, maar Domenicali zegt: "Ik kan niets bevestigen. Er is nog niets. In de komende dagen zullen we proberen te begrijpen of het mogelijk is om vrijstellingen te hebben om de kalender volgens plan af te werken. Als dit niet het geval is, hebben we opties om te bespreken op basis van onze wens om de kalender met hetzelfde aantal races te behouden, omdat we geen moment van dit seizoen willen missen dat zo goed verloopt."

"Volgende week willen we al weten wat de richting zal zijn. Zoals ik al zei, is er de wil om bij het aantal races te blijven dat we hebben, maar we moeten rekening houden met een situatie die voortdurend evolueert."

Quarantaine

Toen hem werd gevraagd naar het probleem met de Turkse GP, zei Mercedes 'Wolff: "Allereerst is het niet erg prettig om in een hotel in quarantaine te zitten, dus Stefano Domenicali besluit hoe hij alles moet regelen. Door een duidelijker beeld van de situatie te krijgen, kunnen we vervolgens beslissen welke werknemers in continentaal Europa blijven en wie naar huis terugkeren."