Lando Norris worstelt zijn McLaren naar achtste plaats in Grote Prijs van Spanje

Lando Norris kende een sterke seizoensstart maar moest vandaag zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot Daniel Ricciardo.

Terwijl de Australiër als zesde wist te finishen, kwam Norris niet verder dan de achtste plaats.

Inhalen bleek lastig

Norris zegt dat er geen verrassingen voor hem waren tijdens de Spaanse Grand Prix. Norris: "Het was gewoon erg moeilijk om in te halen of überhaupt dichtbij te komen in DRS-bereik in de laatste sector. Het is redelijk pittig. Ik denk dat dat wel bewezen is. De strategie op het eind wist mij nog langs Ocon te krijgen, maar dat was wel wat we konden doen. Ondanks dat het er misschien niet goed uit zag, was dit wel het beste wat we konden doen."

Norris was vooral aan het verdedigen, legt hij uit. "Ik was aan het verdedigen ten opzichte van Carlos en toen ging ik een beetje opzij wat ik eigenlijk niet van plan was te doen. Ik wist dat hij voorbij zou komen en het was gewoon hoe het was en ik had er geen bedoeling mee."

Ferrari's nemen veel snelheid mee door de bochten

Norris vervolgt: "We hebben ons ware potentieel niet getoond gisteren, wat betreft mijn kwalificatie dan, want Daniel toonde het wel. Hij finishte als zesde en we wisten dat de Ferrari's het hele jaar al snel zijn. Ik weet niet waarom mensen hen zo onderschatten.

Hij vervolgt: "Zij hebben een auto die het hele jaar al veel snelheid meenemen door de bochten heen. Dus, als je dan naar een circuit komt waar de lange stukken lang zijn dan weet je gewoon dat zij snel gaan zijn. We waren ze te snel af tijdens de kwalificatie gisteren, maar als wij vertrouwen op de achterkant van de auto dan worstelen we teveel."