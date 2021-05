Tsunoda krabbelt terug na twijfelen aan eerlijke behandeling AlphaTauri: "Mijn excuses"

Het team van AlphaTauri heeft net als Red Bull Racing een goede start van het seizoen 2021 meegemaakt. Pierre Gasly is regelmatig vooraan te vinden en rijdt vaak snelle tijden, voor teamgenoot Yuki Tsunoda is het af en toe nog even wennen. De Japanse debutant kende gisteren geen gelukkige kwalificatie.

Hij strandde in Q1 waarna hij suggereerde dat AlphaTauri hem geen eerlijke behandeling geeft en zijn wagen anders is dan die van zijn Franse teamgenoot. De pittige kritiek zal niet goed aan zijn gekomen binnen Red Bull en dus krabbelt Tsunoda nu ook terug.

Na een paar uur afkoelen en waarschijnlijk een reprimande van de top van Red Bull, bood Tsunoda zijn excuses aan voor zijn openlijke twijfel aan zijn team. Tsunoda: "Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn opmerkingen van gisteren. Het was niet mijn bedoeling om kritiek te uiten op het team dat het hele weekend uitstekend werk geleverd heeft. Ik was gewoon gefrustreerd over mijn prestatie. Vandaag zal ik voluit rijden en alles geven."

"Pierre en ik hebben heel verschillende feedback over de auto, zelfs als we met dezelfde afstelling rijden. Zodra ik de reden daarvoor heb gevonden, kan ik echt al het potentieel uit deze auto halen."