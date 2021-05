Tsunoda denkt dat AlphaTauri Gasly voortrekt: "Twijfel of ik dezelfde auto krijg"

Formule 1-rookie Yuki Tsunoda vroeg zich af of AlphaTauri hem dezelfde auto geeft als teamgenoot Pierre Gasly na een frustrerende kwalificatiesessie voor de Spaanse Grand Prix. Tsunoda werd vloekend uitgezonden op tv over zijn boordradio nadat hij was uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel.

Teamgenoot Gasly heeft het tweede kwalificatiedeel wel gehaald en zal als 12e starten, terwijl Tsunoda als 16e moet starten. Toen hem werd gevraagd wat hij dacht dat er mis ging, zei Tsunoda: "Ik weet het niet. Ik heb altijd een andere feedback dan mijn teamgenoot. Ik begrijp deze auto gewoon niet, hij doet niet wat ik wil."

"Zelfs elke keer is het tegenovergesteld, dus ik vraag mij af of het dezelfde auto is als die van mijn teamgenoot. Het is natuurlijk dezelfde auto, maar het karakter van de auto is te verschillend. Misschien is het gewoon de rijstijl, maar ik weet niet wat er is gebeurd en waarom ik zoveel worstel."

Outlap

Tsunoda's verwarring concentreerde zich rond de outlap op weg naar een snel rondje. De manier waarop een coureur zijn outlap of opwarmronde beheert, is cruciaal om de banden op de temperatuur te krijgen die nodig is om een ​​kwalificatieronde te maximaliseren.

Tsunoda had het gevoel dat hij alles deed wat hij nodig had om de juiste ronde neer te zetten, dus hij was in de war waarom zijn auto niet genoeg snelheid had om Q2 te halen.

"Ik pushte niet te hard in mijn opwarmronde, dat was zoals ik het normaal ook doe. De temperatuur van de band was redelijk goed voor de snelle ronde. We hebben de wagen afgesteld, we hebben de banden anders afgesteld, maar ik weet het niet. Het is niet de plek waarvoor ik wil vechten."

"Met deze auto is het makkelijk om naar Q2 te gaan, maar ik had vandaag heel veel moeite."