Nikita Mazepin: "Hoe sneller de auto, hoe beter ik tot mijn recht kom"

Nikita Mazepin zegt dat hij de intense kritiek van zijn opponenten in zijn "voordeel" gaat gebruiken. Tot nu toe maakt hij een moeizaam eerste seizoen in de Formule 1 mee.

Door een opeenstapeling van controversiële incidenten op de baan en buiten de baan, is de 22-jarige Rus mikpunt van hoon en kritiek. Hij zegt echter dat hij de kritiek als brandstof gebruikt om beter te worden.

Mazepin: "Je kunt kritiek in je voordeel gebruiken", aldus de Rus hij tegen het Duitse RTL.

Hij vervolgt: "Als ik dat kan, word ik een beter mens en een meer succesvolle coureur. Het is dus goed dat ik kritiek krijg", voegde hij eraan toe.

Als hem wordt gevraagd of hij meer gezien zou willen worden als een bad boy of een worstelend groentje, beweert hij stellig: "Geen van beide, maar het publiek kan dat beter beslissen dan ik."

Hij geeft toe dat hij nog steeds worstelt met zijn Haas-bolide, maar de Russische coureur benadrukt dat zijn debuutseizoen in de F1 nog maar "net begonnen is".

De Rus legt de wereldpers uit hoe het zit. "Alles leer je alleen door het te doen, niet door een boek te lezen", zei Mazepin.

Hij gaat verder: "Als ik bekritiseerd word, gebeurt dat nu eenmaal. Soms maken we allemaal fouten, bijvoorbeeld als ik geen andere coureur zie. Als dat gebeurt, bied ik mijn excuses aan", waarmee Mazepin herinnert aan het incident tijdens de Protugese Grand Prix waar hij raceleider Sergio Perez gevaarlijk in de weg zat nadat hij geen blauwe vlaggen had gezien. Na afloop van de race bood hij keurig zijn excuses aan aan de Red Bull Racing-coureur.

Mazepin erkent dat hij in 2021 ronduit wordt verslagen door zijn mede rookie en teamgenoot Mick Schumacher.

Mazepin zegt daarover: "Zolang we vechten voor posities onder P15, kunnen we nog gewoon met elkaar", zei hij.

Hij vertelt echter dat zijn rijstijl in een stabielere wagen beter tot uiting zal komen. “Eerlijk gezegd is mijn racestijl beter met stabielere auto's dan wat ik hier heb. Hoe sneller de auto, hoe meer ik er mee kan", aldus de zelfverzekerde Rus.

Hij vervolgt: "Ik heb meer problemen met langzamere auto's. Maar ik heb gehoord dat we een goede auto krijgen voor volgend jaar", voegde Mazepin eraan toe, die dus al vooruit durft te kijken naar een beter seizoen.