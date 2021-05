Buxton kritisch op uitspraken Red Bull over track limits: ''Het staat zwart op wit''

Track liimits. De woordencombinatie dat sinds de seizoensopener in Bahrein vaak de revue is gepasseerd. Na de Grand Prix van Portugal laaide de discussie weer op nadat Verstappen buiten de lijntjes kleurde en zijn punt voor de snelste ronde moest inleveren. Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop not amused en vond dat de wedstrijdleiding inconsequent bezig was. Verstappen zelf beweerde stellig dat dankzij deze baanlimieten ook een zege en een pole door zijn neus zijn geboord.

Buxton snapt niks van deze heisa die het Red Bull-kamp de ether ingooit. ''Er wordt veel gesproken over baanlimieten'', zegt de journalist in zijn laatste vlog. ''Verstappen heeft een straf gekregen op basis van aantekeningen door de wedstrijdleiding. Er lijkt wel kortsluiting te zijn ontstaan. Of Red Bull leest de notulen niet, of Max is niet geïnformeerd. Het staat zwart op wit. Als er iets veranderd, staat het dikgedrukt in roze letters.''

In zijn vlog heeft Buxton wel begrip voor de verwarring met de track limits. Per sessie of dag kunnen de regels met baanlimieten verschillen. Toch blijft de F1-journalist bij zijn standpunt. ''Het is gewoon onjuist wat Verstappen vertelt. Je kan ook zeggen dat het allemaal ontnomen is door een fout, want hij is buiten de baan gegaan waar het niet mocht'', sloot kritisch Buxton af.