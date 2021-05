Duizend Formule 1-fans toegestaan tijdens de Grand Prix van Spanje

Aanstaande zondag zitten er duizend fans op de tribune van het Circuit de Barcelona-Catalunya tijdens de Grand Prix van Spanje. Dat meldt de organisatie van de F1-race.

Leden van het circuit in Catalonië mogen de race vanaf de hoofdtribune volgen. Omdat het toegestane aantal fans nog zo beperkt is, worden de kaarten per loting verdeeld.

Er is momenteel nog een noodtoestand van kracht in Spanje, maar de Grote Prijs van Spanje vindt precies op de dag plaats waarop de maatregelen aflopen. Het circuit heeft nieuwe toegangsprotocollen opgesteld om eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De Grand Prix van Spanje wordt de vierde race van dit seizoen. Max Verstappen zou er graag maximaal punten scoren, aangezien hij er na drie races acht tekort komt op de snelle Brit Lewis Hamilton.

Volgens directeur Josep Lluis Santamaria heeft het circuit een belangrijke taak, ook wat betreft de toekomst van andere sportevenementen met publiek.

Josep Lluis Santamaria: "Wij hebben de mogelijkheid om een baken te zetten waar het gaat om het veiligheid en sport en dat doen we door een evenement te organiseren met volwaardige garanties"