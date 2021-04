Mercedes bundelt krachten met instantie die opkomt voor minderheden

Het team van Mercedes slaat de handen ineen met de Association for Black and Minority Ethnic Engineers UK (AFBE-UK). Samen lanceren ze het programma Accelerate 25, die voorschrijft dat minstens 25 procent van de nieuwe werknemers die zich tot en met 2025 jaarlijks bij Mercedes aansluiten uit ondervertegenwoordigde groepen bestaat.

AFBE-UK is in 2007 opgericht door Nike en Ollie Folayan. De instantie spant zich in om meer mensen uit minderheidsgroeperingen te bewegen om engineering als studierichting en vakgebied te kiezen. Het programma dat samen met Mercedes is gestart focust zich op diversiteit en inclusie, en een uitwisseling van kennis en ervaring.

Paul Mills, Chief People Officer bij Mercedes-Benz Grand Prix Limited: "Het doet ons deugd om de krachten te bundelen met de AFBE-UK. Als onderdeel van onze pogingen om de diversiteit binnen ons team en onze sport te vergroten, zijn we begonnen met het in kaart brengen van organisaties die ons van waardevolle kennis en steun bij onze inspanningen kunnen voorzien. AFBE-UK heeft een schat aan ervaring op dit gebied en past daardoor perfect in onze plannen."

Namens AFBE-UK gaf Mara Makoni als commentaar: "We zijn verguld om het Formule 1-team van Mercedes als lid van de AFBE-UK-familie te verwelkomen. Via deze samenwerking zijn wij toegewijd om een steentje bij te dragen aan de implementatie van de Accelerate 25-strategie die de renstal heeft opgesteld. Dat zal bijdragen aan een verbeterde diversiteit en ervoor zorgen dat getalenteerde engineers toegang krijgen tot een carrière in de autosport, ongeacht hun achtergrond."