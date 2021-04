FIA voegt tweede DRS-zone toe aan GP Portugal

De Federation Internationale De l'Automobile heeft voor de Grand Prix van Portugal een tweetal veranderingen doorgevoerd wat betreft het gebruik van DRS. Racen op een nieuw circuit betekent dat een aantal zaken simpelweg onbekend zijn, waaronder hoe sterk het gebruik van DRS is.

Om dit te testen introduceert de FIA onder andere een tweede DRS-zone. Vorig jaar konden de coureurs tijdens de kwalificatie - of indien ze binnen één seconde achter hun voorligger reden - alleen op start-finish hun achtervleugel opendoen voor meer topsnelheid. Dit jaar, echter, kunnen de coureurs dit ook op het kleine rechte stuk van bocht vier tot bocht vijf doen. Dit moet ervoor zorgen dat het inhalen op andere stukken op het Autódromo Internacional do Algarve wordt gestimuleerd.

Naast het toevoegen van een tweede DRS heeft de FIA ook veranderingen toegepast aan de DRS-zonde die er al was. Tijdens de Grand Prix van Portugal in 2020 bleek dat het inhalen met behulp van DRS wel erg makkelijk was. De coureurs komen het rechte stuk op met al een flink hoge snelheid gezien de lange bocht ervoor, wat ervoor zorgde dat het gebruik van DRS te sterk was. Als gevolg heeft de FIA het activatiepunt 120 meter verderop de baan geplaatst.