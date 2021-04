Red Bull hoopt op samenwerking met Porsche of Audi voor nieuwe F1-motor

Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport wil Red Bull Racing nog meer leden van de dominante F1-motoroperatie van Mercedes aantrekken. De claims komen nadat het team van de energiedrankjesfabrikant had aangekondigd dat het de huidige Mercedes-engineer Ben Hodgkinson heeft gecontracteerd als technisch directeur van het nieuw gevormde bedrijf Red Bull Powertrains.

Aangenomen wordt dat hij pas eind 2022 zal worden vrijgelaten van zijn Mercedes-contract. Tegen die tijd zal Red Bull al een eigen motorprogramma hebben op basis van de huidige Honda-krachtbron.

Maar Red Bull-adviseur Helmut Marko zegt dat het grotere doel een nieuwe motor is voor de geheel nieuwe technische voorschriften van 2025.

"Ons plan is om de motor voor 2025 zelf te bouwen", zegt Auto Motor und Sport. Toen hem werd gevraagd of Porsche of Audi die in de Formule 1 zou komen die aanpak zouden kunnen veranderen, voegde de Oostenrijker toe: "In dat geval zouden we moeten zien of een samenwerking mogelijk is."

Marko zei dat de bouw van de nieuwe motorenfabriek in Milton Keynes in volle gang is.