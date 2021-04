Officieel: Kogel is door de kerk: drie sprintraces dit seizoen

Het hing al een tijdje in de lucht, maar de Formule 1 heeft officieel bekend gemaakt dat er drie sprintraces worden toegevoegd aan een raceweekend, waarvan twee in Europa en één daarbuiten. De FIA, de F1-organisatie en alle teams kwamen vandaag tot een overeenstemming. Bij welke Grands Prix dit format precies wordt uitgerold, is nog onduidelijk, maar F1-baas Stefano Domenicali sprak in april over sprintraces in Italië, Engeland en Brazilië. Het doel van deze korte wedstrijden is om meer spektakel te bieden aan de toeschouwers.

De sprintraces vervangen de kwalificatie op de zaterdag. De uitslag van de 100 kilometer lange wedstrijd bepaalt de startopstelling voor de zondag. Degene die de sprintrace als eerste eindigt, krijgt de poleposition achter zijn naam. Voor deze korte Grand Prix zijn ook wk-punten te verdienen. De winnaar krijgt drie punten, de nummer twee scoort twee punten en de derde geklasseerde schrijft één punt bij voor het kampioenschap.

Door door dit nieuwe race-element verandert er nog meer tijdens het Grand Prix-weekend. Op de vrijdag begint het F1-circus met een vrije training en daaropvolgend de normale kwalificatie voor de sprintrace. Op de zaterdag vervalt de derde vrije training.