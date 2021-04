Yuki Tsunoda hield slapeloze nachten over aan foutenfestijn in Imola

Scuderia AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda staat na het Grand Prix-weekend in Imola weer met beide benen op de grond. Werd hij na zijn geslaagde Formule 1-debuut in Bahrein nog bewierookt, na zijn beginnersfouten op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari was hij de schlemiel. De jonge Japanner toonde zich schuldbewust en stak de hand in eigen boezem, maar hij moet er niet te lang in blijven hangen. Elke rookie gaat wel eens de mist in.

Tsunoda rekent het zichzelf aan dat hij op een circuit dat hij kent de fout in ging. Bovendien lagen er voor AlphaTauri op Imola kansen om flink te scoren. "Als ik een fout heb gemaakt, heb ik altijd moeite om de slaap te vatten. Dat was ook nu het geval, zeker na mijn crash in de kwalificatie. Teambaas Franz Tost heeft me op het hart gedrukt dat het bij het leerproces hoort. Ik moet ervan leren en zorgen dat het me niet nogmaals overkomt."

Hij tast in het duister over het antwoord op de vraag waarom hij over de grens ging. "De crash in Q1 was volledig mijn eigen schuld. Als ik naar de performance van de auto de rest van het weekend kijk, dan had ik niet zo hard hoeven te pushen. Ik weet niet waarom ik dat deed, ik pushte gewoon terwijl dat niet hoefde. Ik vloog van de baan en eindigde in de bandenstapels, dat was mijn fout."

In de race kwam daar nog een straf voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits bij. "De snelheid was er wel. Ik haalde bijna Lewis Hamilton in. Het tempo was dik in orde, alleen maakte ik het mezelf onnodig moeilijk. Die track limits, daar bekommerde ik me niet meer om. Ik was gefrustreerd, wilde gewoon zo snel mogelijk naar voren. Ik kreeg een straf omdat ik het bleef doen en dat valt niet goed te praten. Ik moet leren om meer consistent in mijn focus te worden", aldus Tsunoda.