'Lewis Hamilton neemt grote risico's onder druk van Max Verstappen'

Mercedes-coureur Lewis Hamilton begeeft zich op onbekend terrein. Niet langer komt de belangrijkste concurrentie voor de wereldtitel vanuit de eigen rangen, maar moet hij het opnemen tegen een rivaal die voor een ander team rijdt. Daar moet de zevenvoudig wereldkampioen duidelijk aan wennen, zo bleek volgens oud Formule 1-rijder Jacques Villeneuve in Imola.

"Het belooft een spannend en opwindend seizoen te worden op deze manier", vertelde Villeneuve aan F1-Insider.com. "We zagen in Imola dat Lewis niet meer gewend is om grote risico's te nemen. Hij moet nu wel, want in tegenstelling tot voorgaande seizoenen heeft hij nu een opponent van een ander team die gelijke tred met hem houdt."

Zo kon het zijn dat Hamilton in de Grand Prix van Emilia-Romagna twee keer in de fout ging, stelt de wereldkampioen van 1997. "Lewis had na de start bij bocht 1 gas terug moeten nemen, hij zat aan de buitenkant. In plaats daarvan verpestte hij zijn eigen race. Lewis riskeerde ook te veel bij het op een ronde zetten van achterblijvers. Ik betwijfel of hem dat was overkomen als Mercedes weer dominant was geweest. De rode vlag-situatie redde hem, maar daar kan hij niet op blijven vertrouwen."

Villeneuve vergelijkt de strijd tussen Hamilton en Verstappen met zijn eigen gevecht met Michael Schumacher. "Ik was de jonge uitdager die Schumacher van zich af probeerde te schudden, net zoals Hamilton dat nu probeert met Verstappen. Michael kon daar niet goed mee omgaan."

Valtteri Bottas

De Canadees kraakt ook nog een kritische noot over Valtteri Bottas, de teamgenoot van Hamilton. "Sergio Perez is een nieuwkomer bij Red Bull Racing en hij is nu al beter dan Bottas, die aan zijn vijfde seizoen in dienst van Mercedes is begonnen. Ik zie Perez meer van waarde zijn voor Verstappen dan Bottas Hamilton zal kunnen helpen."

"Ik begrijp Mercedes-teambaas Toto Wolff niet. Waarom gaf hij George Russell de schuld van de botsing met Bottas in Imola? Bottas wist dondersgoed dat zijn potentiële opvolger hem ging inhalen en daarom nam hij risico door naar rechts uit te waaieren op het rechte stuk. Het toont aan hoe gespannen Bottas is, en het was pas de tweede race van het seizoen. Het zal niet beter worden, hij is gewoonweg te langzaam. Als hij dat niet zou zijn, dan had hij zich niet hoeven te verdedigen tegen een Williams", aldus Villeneuve.