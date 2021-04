Mercedes klopt Red Bull Racing wel met de snelste pitstop op Imola

De winst in de Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola ging naar Red Bull Racing, maar de Oostenrijkse renstal moest voor de verandering eens een ander team voor zich dulden bij de DHL Fastest Pit Stop Award. Mercedes was dit keer net iets sneller met de beste pitstop. De Duitse renstal had 2,24 seconden nodig om de banden bij Valtteri Bottas te verwisselen. Red Bull Racing eindigde daar vlak achter op een tweede plek met een stop van 2,27 seconden voor Max Verstappen.

