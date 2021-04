Helmut Marko uit eerste kritiek op Tsunoda: "Hij is veel te eigenwijs"

De start van de F1 carrière van Yuki Tsunoda kreeg een boost na zijn F1-debuut in Bahrein vorige maand, maar Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko was minder onder de indruk van het onrustige weekend van de AlphaTauri-rookie in Imola. Tsunoda's problemen begonnen in de kwalificatie toen hij in Q1 hard in de muur crashte, een fout die de Japanse aanvaller waarschijnlijk een top tien positie in de kwalificatie heeft gekost, gezien de vijfde plaats die zaterdag door teamgenoot Pierre Gasly werd veiliggesteld.

De Grand Prix van Emilia Romagna moest de 20-jarige coureur zodoende als laatste starten. Na de start kwam hij goed vooruit en kon hij wat mensen inhaalen, maar hij kwam in de problemen door de lastige omstandigheden en spinde na de herstart van de race terwijl hij in de punten reed. Uiteindelijk finishte Tsunoda als twaalfde de race.

Stomme fout

Bij het bekijken van de prestaties van de protégé van Red Bull in Italië, dacht Marko dat teveel zelfvertrouwen had geleid tot Tsunoda's 'domme fout' in Q1. Marko zei tegen Speedweek: "Hij was gewoon veel te eigenwijs. Yuki had een snelle auto en die zou zeker goed genoeg zijn geweest voor de Q3."

"Yuki had zeer sterke sectortijden in de allereerste ronde. Maar in de allereerste kwalificatieronde heeft het geen zin om een ​​geweldige ronde te hebben. Het was gewoon een stomme fout en je kunt hem niet kleiner maken dan hij al is. Ik sprak Yuki na de race, hij verontschuldigde zich dan ook volledig."

Niet acceptabel

De AlphaTauri-coureur hield zichzelf verantwoordelijk voor zijn rommelige weekend. Tsunoda: "Twee dagen achter elkaar fouten maken. Voor mij? Niet acceptabel. Echt niet acceptabel. Ik leer er deze keer gewoon van, maar de volgende keer zal ik het beter moeten doen."