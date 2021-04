F1 verruimt regels voor budgetlimiet bij schadegeval in sprintraces

Over de extra kosten en baten voor de sprintraces waarmee de Formule 1 dit seizoen wil experimenteren is dit weekend een overeenkomst bereikt, bericht Racefans.net. Elk team ontvangt 75.000 dollar extra per sprintrace. Het is de bedoeling om het format met de zogenaamde 'superkwalificatie' op zaterdag dit seizoen drie keer uit te proberen.

Silverstone, Monza en Interlagos zijn de circuits die daarvoor aangestipt zijn. Om de teams ook tegemoet te komen in het geval van brokken tijdens een sprintrace, wat voor de renstallen een behoorlijke kostenpost kan zijn, is afgesproken dat teams die gedurende een sprintrace schade oplopen 200.000 dollar bovenop hun budgetlimiet van 145 miljoen dollar te besteden hebben.

Deze regel geldt voor elk van de drie sprintraces, waardoor teams die aan elk van die 'superkwalificaties' beschadigde auto's overhouden in totaal 600.000 pond over het oorspronkelijke budgetplafond van 145 miljoen dollar heen mogen gaan. De verwachting was dat er dit weekend in Imola meer bekend zou worden over het concept, maar er is nog niets bekendgemaakt.

De Formule 1 Commissie stemt volgende week over het plan en het voorstel kan inmiddels op unanieme steun rekenen. Alle plooien zijn gladgestreken. Na goedkeuring in de Formule 1 Commissie moet de World Motor Sport Council van de internationale autosportbond FIA het nog ratificeren, maar dat zal ruim op tijd voor de Britse Grand Prix in juli gebeuren.