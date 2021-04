Kapot chassis zorgt voor kink in de kabel bij ontwikkeling Mercedes

Het chassis van de auto van Valtteri Bottas is niet meer te repareren na diens zware crash tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Daarmee wordt een van de grote angsten van zijn team Mercedes werkelijkheid. Nu alle renstallen onder een budgetlimiet opereren is een afgeschreven chassis niet zomaar meer te vervangen.

Natuurlijk betekent dit niet dat Bottas bij de volgende Grand Prix werkloos zal moeten toekijken, maar de vervaardiging van een nieuw chassis gaat ten koste van iets anders. In het geval van Mercedes lijdt de ontwikkeling van de W12 eronder, wat mogelijk goed nieuws is voor concurrent Red Bull Racing.

Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Deze hele situatie is alles behalve amusant voor ons. Het was een zware klap. Het chassis is afgeschreven en dat is waar we sinds de invoering van het budgetplafond zeker niet op zaten te wachten. Het beperkt ons waarschijnlijk in de updates die wij door kunnen voeren. We zitten op de limiet met het budget en we vreesden al voor wat er zou gebeuren als we een chassis zouden moeten afschrijven."