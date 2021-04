Halverwege de race crashten George Russell en Valtteri Bottas dusdanig hard dat er een hoop puin de lucht in vloog en op de baan terecht kwam. George Russell kwam met een enorme vaart op Bottas af, welke op het laatst naar rechts bewoog. Dit zorgde ervoor dat Russell moest uitwijken naar een nat deel van de baan. Russell verloor daardoor de controle over zijn wagen en spinde. Hij ramde vervolgens Bottas erg hard.

In de slowmotion-beelden hieronder is te zien hoe de Halo op de wagen van George Russell de jonge Brit beschermt tegen een enorm stuk puin. Zonder de Halo had deze vol tegen de helm van de Williams-coureur aangekomen.