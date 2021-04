Fernando Alonso bewaart zijn waarheid voor uitgestelde memoires

Alpine-coureur Fernando Alonso zal in zijn autobiografie zijn waarheid over het leven in de Formule 1 en zijn belevenissen in de koningsklasse van de autosport delen. Fans die niet kunnen wachten op de memoires van de Spanjaard zullen echter nog even geduld moeten opbrengen, want hij brengt het boek pas uit nadat hij zijn actieve Formule 1-loopbaan beëindigd heeft.

Alonso is juist net terug in de koningsklasse van de autosport en ligt ook voor 2022 vast bij Alpine. Zijn autobiografie, met als werktitel Racer, is al een paar jaar in de maak en werpt mogelijk een ander licht op de controversiële periodes uit de carrière van de Spanjaard, zoals zijn tijd bij McLaren in 2007 naast Lewis Hamilton en zijn kijk op crashgate in Singapore 2008.

"Ik werk nu al een aantal jaar aan dit boek", verklaarde Alonso in een Q&A op social media. "Oorspronkelijk was het plan om het in 2018 naar de drukker te sturen, toen ik de Formule 1 verliet, maar we hebben de release meermaals uitgesteld. Ik realiseerde me dat ik nieuwe hoofdstukken bleef schrijven omdat ik maar door bleef gaan met racen."

"Nu ben ik terug in de Formule 1. Zodra ik gestopt ben, maak ik de autobiografie af en vertel ik mijn ervaringen en mijn waarheid. Het zou misschien een beetje gek zijn als het boek zou verschijnen terwijl ik nog aan het racen ben. Ik geef er dan ook de voorkeur aan om eerst mijn loopbaan af te ronden en dan mijn verhaal over het leven in de autosport te vertellen", besluit de tweevoudig wereldkampioen.