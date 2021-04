Brown krabbelt terug: "Gaf geen voorspelling, slechts mijn mening"

McLaren-baas Zak Brown raakte tot zijn grote verbazing betrokken bij een klein mediarelletje na uitspraken over een mogelijke line-up van Mercedes voor 2022. De Amerikaan betoogde dat hij verwacht dat de Duitse renstal na dit jaar afscheid neemt van het huidige duo Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en in zee gaat met Max Verstappen en George Russell.

Verstappen staat al langer hoog op het verlanglijstje van Mercedes en Russell maakt onderdeel uit van het opleidingsprogramma van de Duitse renstal, dus het was geen heel onlogische gedachte van Brown. Hij kreeg echter een veeg onder uit de pan van Mercedes-teambaas Toto Wolff - 'hij verspreidt alleen maar onzin' - die zich op zijn beurt weer voor die uitspraak moest verantwoorden.

Brown snapt de ophef niet zo. "Iemand vroeg me hoe ik denk dat de rijdersmarkt zich de komende weken en maanden richting 2022 gaat ontwikkelen. Daar heb ik antwoord op gegeven. Het contract van Russell bij Williams loopt af en er is al een connectie met Mercedes, voor wie hij het vorig jaar in Sakhir uitstekend heeft gedaan als invaller voor Hamilton."

"De details van het contract van Max ken ik niet, maar van wat ik ervan begrijp bevat het een clausule dat hij onder bepaalde voorwaarden ergens anders naartoe kan. Dat zou Mercedes en Toto een opening richting een geweldige line-up bieden. Dus als Verstappen en Russell beschikbaar zijn, dan zou dat kunnen gebeuren. Het was geen voorspelling, ik gaf slechts mijn mening."