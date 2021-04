Ricciardo bekritiseert social media-afdeling van F1: "Stelletje idioten"

McLaren-coureur Daniel Ricciardo is fel van leer getrokken tegen de social media-afdeling van de Formule 1. De Australiër vindt het bespottelijk dat de nadruk bij posts op Twitter, Facebook, Youtube en andere platformen lijkt te liggen op sensatie. Hij verwacht meer van de koningsklasse van de autosport en windt er in gesprek met Square Mile geen doekjes om.

Hij haalt een voorbeeld van vorig jaar aan. "De Formule 1 plaatste op de social media-kanalen een video met de tien belangrijkste momenten van het jaar en volgens mij waren acht daarvan crashes", aldus Ricciardo. "Ik had echt zoiets van: stelletje idioten. Misschien vinden 12-jarige kinderen dat leuk om te zien en dat is prima omdat ze niet beter weten, maar wij zijn geen kinderen meer. Wij moeten hier boven kunnen staan, dit moet echt beter."

De doorgaans goedgeluimde Ricciardo ontpopt zich steeds meer als het geweten van de Formule 1. Na de huiveringwekkende crash van Romain Grosjean tijdens de Grand Prix van Bahrein van vorig jaar beklaagde hij zich ook over de vele herhalingen van het ongeluk. Walgelijk vond de Australiër het dat de collega's van Grosjean en de vele miljoenen televisiekijkers die beelden keer op keer te zien kregen.

Drive to Survive

Ook over de Netflix-serie Drive to Survive is Ricciardo niet louter positief. "Het eerste seizoen van de serie was geweldig. Ik bracht wat tijd door in de Verenigde Staten en merkte echt het verschil tijdens die reis. Het was voor het eerst dat ik herkend werd in Amerika en men begon steeds over de serie. Het heeft de sport zeker geen windeieren gelegd, het heeft veel voor ons en de Formule 1 betekend."

In het tweede seizoen ging men in de ogen van Ricciardo te veel op zoek naar dramatiek en verhalen. "Zo probeerden ze bijvoorbeeld een soort rivaliteit tussen Carlos Sainz en mijzelf te creëren, terwijl die er niet echt was. Terwijl er wel andere gasten zijn die ik echt niet mag. Ik bedoel, het enige met Sainz is dat hij zich kleedt als iemand die zestig jaar oud is, maar verder is hij oké", besluit de Australiër met een grote grijns.