Alpine ziet compacte middenmoot: "Van P5 tot P16 dicht op elkaar"

De middenmoot bestaat dit seizoen uit zes teams: McLaren, Ferrari, Aston Martin, Alpine, Scuderia AlphaTauri en ook Alfa Romeo heeft de aansluiting gevonden. Vooraan zijn Red Bull Racing en Mercedes los van de rest, achteraan vormen Williams en Haas F1 Team de hekkensluiters. Zo liggen de verhoudingen naar schatting van Alpine-directeur Marcin Budkowski.

Dat betekent dat kleine foutjes of tijdwinsten grote verschillen kunnen maken. Budkowski: "Je hebt McLaren dat sterk is, AlphaTauri was erg sterk in Bahrein, Ferrari was sterker dan we verwacht hadden. En dan heb je ons nog, en Aston Martin. Die groep, met ook Alfa Romeo nog aan de start, is heel compact en staat zeer dicht bij elkaar. Van P5 tot P16 zullen de verschillen ontzettend klein zijn en variëren afhankelijk van het circuit en de omstandigheden."

"Ons doel is om ons vooraan die groep te vestigen", formuleert Budkowski de ambitie van Alpine voor 2021. "Op dit moment bevinden we ons ergens in het midden en missen we een paar tienden richting de voorhoede van de middenmoot. Dat kan de volgende race overigens weer anders zijn. Het wordt interessant om te volgen, want met het oog op 2022 zal geen van de teams lang doorgaan met de ontwikkeling van de huidige auto's. Ik voorzie een zeer competitieve middenmoot voor de rest van het jaar."