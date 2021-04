De organisatie van de Australische Grand Prix heeft het uitstel van het evenement van maart naar november aangegrepen om het circuit van Albert Park in Melbourne eens flink onder handen te nemen. De meest ingrijpende wijzigingen betreft de chicane van bochten 9 en 10, die verandert in een snelle volgas slinger. Ook aan bocht 13 voert men aanpassingen door om inhalen te bevorderen. De verwachting is dat de rondetijden met zo'n vijf seconden per ronde omlaag gaan.

In onderstaande animatie is goed te zien wat er verandert aan de lay-out van Albert Park:

Albert Park is evolving for 2021 🏗



Take an in-depth look at the changes happening at the #AusGP circuit 👁#F1 pic.twitter.com/LJc9AtT2vE