Fernando Alonso: "18 inch-banden voor 2022 voelen nu al goed aan"

Alpine-coureur Fernando Alonso maakte gisteren op het circuit van Bahrein kennis met de nieuwe 18 inch-banden die bandenleverancier Pirelli aan het ontwikkelen is voor volgend jaar. De Spanjaard was na afloop van zijn testdag zeer te spreken over het nieuwe rubber. De tweevoudig wereldkampioen legde in totaal 144 ronden af.

Alonso: "Het was een geweldige en zeer productieve testdag, en de nieuwe banden voor 2022 voelen nu al goed aan. Dat is een bemoedigend teken in deze fase van de ontwikkeling. Hopelijk hebben we Pirelli met alle ronden die we op Bahrein gereden hebben deze week geholpen om deze banden nog beter te doorgronden en daardoor verder te ontwikkelen. Het was een goed uitgevoerde testdag die nuttige informatie voor Pirelli heeft opgeleverd."

De Spanjaard vormde het sluitstuk van een driedaagse testweek van Pirelli met de 18 inch-banden. Ferrari trapte dinsdag af met 54 ronden voor Carlos Sainz in de ochtend en 87 ronden voor Charles Leclerc in de middag. Woensdag en donderdag was het de beurt aan Alpine, met op woensdag 100 ronden voor Esteban Ocon en donderdag dus 144 ronden voor Alonso.

Het totale aantal over drie dagen kwam daardoor neer op 385 ronden. De Formule 1 stapt na dit jaar over van 13 inch-banden op 18 inch-banden. Kijk hier voor het volledige testschema van Pirelli met het rubber voor 2022.