Updates geven Mercedes hoop: "Andere teams zijn ook bezig"

Het team van Mercedes introduceerde afgelopen weekend meerdere updates in Miami. De prestaties zagen er iets beter uit, maar ze konden de concurrentie nog steeds niet bijhouden. Volgens Andrew Shovlin leverden de updates echter wel waar men op had gehoopt.

Mercedes kent een tegenvallende start van het seizoen. Ze kunnen de Red Bulls nog niet bijhouden, en vooralsnog zijn ook de Ferrari's en de McLarens te snel. Mercedes kampt daarnaast ook met een flinke wisselvalligheid, waardoor ze soms verrassend snel zijn, om een sessie later weer volledig door de mand te vallen. In Miami oogden het iets stabieler en kwamen Lewis Hamilton en George Russell als zesde en achtste over de streep.

Probleem

Trackside Engineering Director Andrew Shovlin is van mening dat de updates naar verwachting functioneerden. In de debrief van Mercedes legt Shovlin dit uit: "Het lijkt erop dat het de prestaties levert waar we op hadden gehoopt. Het probleem is op dit moment dat de andere teams ook bezig zijn met het ontwikkelen van hun auto's. Je zag dat McLaren een groot pakket had meegenomen en het lijkt erop dat ze progressie hebben geboekt."

Rijgedrag

Volgens Shovlin was er nog meer aan de hand. Hij steekt de hand in eigen boezem, want Mercedes kan door andere problemen nog niet optimaal profiteren van de updates: "Ook de problemen met het rijgedrag waar de coureurs mee kampen, maken het moeilijk om deze prestaties als een duidelijke stap voorwaarts te zien. Wat we vaak zien is dat de auto zich in iedere sessie heel anders kan gedragen. Totdat we daar iets op hebben gevonden, zullen we altijd een afgezwakt voordeel zien dat we uit dit soort updates kunnen halen."