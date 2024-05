Alonso blij met gesprek FIA-president: "Zaken aanpakken"

Fernando Alonso beleefde een frustrerend weekend in Miami. De Aston Martin-coureur liet zijn ongenoegen blijken nadat er in de sprintrace geen straffen werden uitgedeeld na een crash. Alonso was furieus, en inmiddels heeft hij zijn zorgen besproken met FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Alonso was in Miami zeer kritisch op de stewards. Twee weken eerder had hij een zware straf ontvangen na de sprintrace in China. Volgens Alonso sloeg deze straf nergens op, en hij was dan ook kwaad toen er in Miami geen straffen werden uitgedeeld na een startcrash. Hij stelde dat nationaliteit een rol kon spelen bij de beslissingen van de stewards, en hij eiste een gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

De twee spraken elkaar uitgebreid in de paddock in het Hard Rock Stadium. Alonso was tevreden over het gesprek met Ben Sulayem, zo liet hij weten aan Motorsport.com: "Ik heb met hem gesproken, en hij staat open voor elke mening die de coureurs hebben. Hij weet heel goed dat wij degenen zijn die de auto's besturen en dat we suggesties kunnen doen. Er zijn wat zaken die we als sport moeten gaan aanpakken. Hij luistert echt altijd naar ons. Laten we kijken of we van de Formule 1 een betere sport kunnen malen met iets meer consistentie in de besluitvorming."