Engineer Norris trots: "Dat achtervolgde me nog steeds"

Lando Norris won afgelopen weekend voor het eerst een Grand Prix. De Britse McLaren-coureur reed een sterke race in Miami en dat resulteerde in de zege. Zijn race-engineer Will Joseph is trots en hij denkt terug aan de Russische Grand Prix van 2021, waar het net niet goed uitpakte voor Norris.

Norris leek in 2021 de race op het circuit van Sotsji op zijn naam te gaan schrijven. In de slotfase ging het echter mis toen hij tijdens een regenbui te laat naar de regenbanden wisselde. In Miami nam Norris eindelijk sportieve wraak, en is hij van de nul af. Hij profiteerde van de Safety Car, hield daarna de leiding vast bij de herstart, en vervolgens maakte hij geen fout meer en reed hij weg bij Max Verstappen.

Bij McLaren waren ze enorm trots op het resultaat van Norris. Ook zijn race-engineer Will Joseph is blij met het resultaat. Hij haalde opgelucht adem in gesprek met Sky Sports: "Het zat er al lang aan te komen, vooral na de race in Rusland in 2021. Hij zou het vroeg of laat gaan doen, maar dat achtervolgde me nog steeds. Ik heb nu wel het idee dat we het, na deze fantastisch race, achter ons kunnen laten. Na de kwalificatie vonden we niet dat al onze beslissingen het gewenste effect hadden, maar daar kom ik nu op terug!"