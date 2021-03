Nieuwe Extreme E Series vanaf zondag te volgen via RTL GP op RTL 7

Het gloednieuwe Extreme E-kampioenschap zal vanaf komend weekend te zien zijn bij RTL 7. De organisatie van de offroad raceklasse voor elektrische SUV's heeft met RTL een overeenkomst voor drie jaar bereikt. Het eerste seizoen gaat dit weekend van start in Saoedi-Arabië.

De Extreme E is een soort opgepompte elektrische versie van het populaire rallycross en is opgericht door de organisatie die ook aan de wieg stond van de Formule E. In de Extreme E zal er gereden worden met identieke 550pk sterke elektrische SUV's op een aantal uiteenlopende offroad-terreinen. Internationale topteams als Andretti, HWA en Ganassi hebben hun deelname aan het kampioenschap reeds bevestigd.

Het nieuwe kampioenschap gaat begin 2021 van start en wordt verreden op vijf unieke locaties in Senegal, Saoedi-Arabië, Nepal, Groenland en Brazilië die allemaal worden aangetast door klimaatverandering. Zo zal er in Groenland bijvoorbeeld geracet worden in een gletsjer, terwijl in Brazilië het regenwoud het indrukwekkende decor zal vormen.

Met de Extreme E-races wil de organisatie naast het leveren van het nodige spektakel ook klimaatverandering onder de aandacht brengen en het gebruik van duurzame mobiliteit promoten. Om het hele Extreme E-circus op de unieke locaties te krijgen zal er gebruik worden gemaakt van een verduurzaamd vrachtschip, dat speciaal voor de Extreme E wordt omgebouwd tot drijvend paddock.

De races van de Extreme E worden een soort kruising tussen de Dakar Rally en het WK Rallycross. Voor elke X Prix zal er een parcours van zo'n 16 kilometer worden uitgestippeld, waar per keer vier auto's tegelijk op worden losgelaten voor een race van twee rondjes. Elk team bestaat uit zowel een mannelijke als een vrouwelijke coureur, die allebei één ronde van de race voor hun rekening zullen nemen. Een raceweekend bestaat uit twee dagen met kwalificatieheats, halve finales en een grote finale. Daarin zullen de overgebleven teams gaan strijden om de eindzege in de X Prix.

"De Extreme E is anders dan alle andere raceklassen", vertelt Ali Russell namens de Extreme E. "Er zullen geen toeschouwers aanwezig zijn bij de races, wat inhoudt dat tv-overeenkomsten extra belangrijk worden om het kampioenschap zo toegankelijk mogelijk te maken voor de fans. Ik ben dan ook blij dat we de samenwerking aan kunnen gaan met RTL 7 om onze raceklasse bij de Nederlandse autosportfans onder de aandacht te brengen."

De eerste uitzending staat zondag om 12.00 uur op het programma.