Marko: "Slimme en volwassen Tsunoda een toekomstig kampioen"

De verwachtingen rondom debutant Yuki Tsunoda waren voorafgaand aan zijn entree in de Formule 1 hooggespannen en de Japanner stelde in zijn eerste Grand Prix-weekend niet teleur. De coureur van Scuderia AlphaTauri scoorde meteen punten door als negende te finishen. Bovendien liet hij bij vlagen zien dat hij heel veel in zijn mars heeft.

Tsunoda gaat een mooie toekomst tegemoet. Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko heeft weer een pareltje in handen. Aan Racefans vertrouwde Marko toe: "Yuki is slim en erg volwassen voor een 20-jarige. Het zal niet lang duren voordat hij tot nieuwe Formule 1-ster uitgroeit. Iedereen vindt hem leuk. Hij is een charmante, 20-jarige Japanner met gevoel voor humor."

Hij is wel klein van stuk en dat bezorgde zijn werkgever AlphaTauri de nodige problemen. "Hij is maar 159 centimeter lang en weegt 61 kilo, de droom van elke ontwerper zou je zeggen. Toch heeft AlphaTauri moeite gehad om de wagen aan hem aan te passen. We moesten de pedalen naar voren halen. In de simulator hebben we het juiste stoeltje voor Yuki nog niet gevonden", aldus Marko.

In de kwalificatie viel Tsunoda nog wat tegen met een dertiende plaats, maar wel op de medium compound. Een foute keuze van zijn team, oordeelt Marko. "Voor zijn allereerste kwalificatie in de Formule 1 had het team hem op de zachtste compound de baan op moeten sturen. Voor hem zou dat makkelijker zijn geweest, want hij heeft nog geen routine in het kwalificeren opgebouwd."

De carrière van Tsunoda gaat als een komeet. Twee jaar na zijn komst naar Europa rijdt hij al in de Formule 1. Marko: "We haalden Yuki naar Europa. Een seizoen Formule 3, een seizoen Formule 2, het viel niemand op en gelijk door naar de Formule 1." Op de vraag of Tsunoda zich kan ontpoppen tot de eerste wereldkampioen uit Japan, antwoordde de Red Bull-motorsportadviseur: "Absoluut."