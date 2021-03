Afgelopen zondagavond begon de eerste race van het seizoen op het Bahrain International Circuit. Max Verstappen wist nipt de leiding te behouden voor een snel-startende Lewis Hamilton. Achter in het veld was het minder straight forward, waar sommige coureurs veel plaatsen wonnen of juist verloren. Nikita Mazepin, echter, wist zijn Haas-bolide in de muur te rijden.