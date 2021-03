Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Bahrein op hard bevochte manier weten te winnen in een geweldige strijd met Max Verstappen. Het team van Mercedes - die oprecht van mening waren dat ze een minder snelle auto hadden - voerde de perfecte strategie uit om uiteindelijk de race te winnen.

Echter, dat was niet het hele verhaal. Verstappen wist Hamilton met nog drie ronden te gaan in te halen, alleen deed hij dit op een plek waar dat schijnbaar niet mocht. Of toch wel? Er werd immers gezegd dat er geen track limits gehanteerd werden in bocht 4, maar halverwege de race veranderde race control van mening. Laat dat nou net zijn waar Max Lewis inhaalde. Dit voorval, onder andere, zorgde voor het nodige verkeer over de boordradio's tussen de teams en de coureurs.

Luister in onderstaande video naar de beste boordradio's van de Grand Prix van Bahrein!