Verstopte brake ducts veroorzaakten uitvalbeurt Fernando Alonso

Alpine-coureur Fernando Alonso was in gevecht om zijn comeback in de Formule 1 te bekronen met punten, maar de Spanjaard moest opeens de strijd staken. Zijn remmen waren oververhit geraakt omdat de brake ducts verstopt zaten met troep die hij onderweg had opgepikt. Desalniettemin heeft de tweevoudig wereldkampioen zich vermaakt tijdens de Grand Prix van Bahrein.

"We kampten met remproblemen waardoor we de finish niet hebben gehaald", steekt Alonso van wal. "Er was wat rotzooi in de brake ducts terechtgekomen waardoor de aanvoer van verkoelende lucht stokte, dat is onfortuinlijk. Tot dat moment was het een leuke race. De start, de eerste ronden, ik had wat gevechten met oude bekenden en ik genoot. Maar nu overheerst de teleurstelling omdat we de race niet konden finishen."

Doordat teamgenoot Esteban Ocon als dertiende over de meet kwam staat Alpine na het eerste raceweekend van 2021 nog met lege handen. Daarmee staat het fabrieksteam van Renault op gelijke hoogte met Alfa Romeo, Williams en Haas F1 Team. Er is werk aan de winkel voor Alpine.

Alonso: "We moeten onszelf verbeteren. Het zit heel dicht bij elkaar in de middenmoot. Een paar tienden kunnen een groot verschil maken. We moeten de zaken finetunen en goed uitvoeren om elke race te perfectioneren. Een klein foutje kan veel posities kosten in de kwalificatie en de race. Dus ik denk dat het voor jullie een interessant seizoen wordt om te volgen."