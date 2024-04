Alonso haalt opgelucht adem: "Dit was stressvol!"

Fernando Alonso start de sprintrace van morgen vanaf de derde plaats. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen liet zijn puike stuurmanskunsten zien in de regen, en dat zorgde voor de sterke derde tijd. Na afloop stelde Alonso dat het een flink stressvolle sessie was.

Alonso noteerde regelmatig supersnelle tijden in het kletsnatte derde gedeelte van de sprintkwalificatie. De Spanjaard zag in de slotminuten wel dat een tweetal Britten sneller rondgingen op het circuit van Shanghai. Lando Norris en Lewis Hamilton waren te snel, maar daar maakte Alonso zich niet druk om. De derde tijd is zeker geen slechte prestatie, ook niet omdat hij sneller was dan Max Verstappen.

Na afloop van de sprintkwalificatie kwam Alonso redelijk opgelucht over. Hij was blij met zijn resultaat en hij legde voor de camera van Sky Sports uit hoe zijn sessie verliep: "Het was best stressvol! We keken naar het weer en we zagen dat er mogelijk regen aankwam. We boekten een beetje progressie in SQ1, toen gingen we net aan door in SQ2, dus we waren niet heel competitief in de droge omstandigheden. Toen ging het regenen en elke ronde was eigenlijk anders. De banden werden elke ronde een beetje beter, maar de baan werd slechter door de regen. Het was heel moeilijk om te weten hoeveel grip er was, maar ik ben enorm blij!"