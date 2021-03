Max Verstappen na pole position: "Geen garanties op overwinning"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heft zojuist zijn eerste pole position van het 2021-seizoen gepakt. De Limburger was de Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te snel af. De coureur bedankte het team meteen na zijn pole position.

Het hele weekend zag het er al goed uit voor Verstappen. Hij was in de eerste, tweede en derde vrije training de snelste man van het veld. Helmut Marko vertelde dat Mercedes nog niet volledig de motor had opengeschroefd, maar ook met vol vermogen kunnen de Mercedessen de 23-jarige coureur niet verslaan.

Max was blij na de eerste haalbare pole van het seizoen. Het was de eerste keer dat de Nederlander in elke sessie de snelste was. Tijdens de testdagen zag Red Bull er ook al goed uit. Tijdens de kwalificatie maakte Verstappen dat waar en daar is hij heel blij mee. “Ik denk dat we een goede testweek hadden, maar we hadden geen garanties op onze snelheid. Toen we terugkwamen op de fabriek zag de data er erg goed uit en de auto reed erg fijn.”

Max had wel een beetje last van de wind. “De wind was een beetje ingewikkeld, want die veranderde veel en daardoor was het bouwen van een set-up moeilijk. Met de kwalificatie pakte het goed uit en was het een voordeel. Ik ben er blij mee”, zo zegt hij tegenover David Coulthard.

Max Verstappen start op de mediumband, maar was niet tevreden met zijn eerste run in de derde sessie. “Mijn eerste ronde in Q3 was niet geweldig, maar vanaf daar kon ik verder bouwen. We hadden nog een beetje moeite met de banden die erg warm waren.”

Over morgen is de Nederlander nog voorzichtig. “De auto werkt goed tijdens de korte en lange runs, we hebben goede auto. We hebben een goede start gemaakt met geluk. Er zijn geen garanties voor een mooi jaar. Maar het ziet er allemaal goed uit en een cadeau voor jou David.”