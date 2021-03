Honda zegt de Formule 1 na dit jaar weer vaarwel, maar de Japanse autofabrikant zal nog één keer alles geven om een kampioenschap in de wacht te slepen met Red Bull Racing. Na de terugkeer in de koningsklasse van de autosport in 2015 bij McLaren heeft Honda veel kritiek te verduren gehad en moeilijke tijden gekend. Sinds de samenwerking met de twee Red Bull-teams is een stijgende lijn waarneembaar en die moet in 2021 resulteren in een wereldtitel.

Met dit filmpje luidt Honda het afscheidsjaar in: