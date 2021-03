Haas F1 besteedt Esports-activiteiten uit aan Romain Grosjean

Romain Grosjean is vertrokken bij Haas F1 Team, maar de banden zijn niet helemaal verbroken. De Amerikaanse renstal heeft namelijk bekendgemaakt dat het R8G Esports, het Esports-team van de Fransman, inschakelt voor alle Esports-activiteiten van het team. Zo blijft Grosjean, die vorig jaar de formatie oprichtte, toch betrokken bij zijn oude werkgever.

R8G Esports bestaat inmiddels uit zeventien professionele simracers. Grosjean: "Het doet me deugd om de inschrijving van Haas F1 Team voor de Formule 1 Esports Pro Series te beheren via R8G Esports. Ik begeef me nu een jaar in de wereld van de Esports en ik geloof dat ons team het wel aardig doet. Ik vind het een geweldig verhaal om Haas F1 op dit vlak bij te staan. Het is een voortzetting van wat we de afgelopen jaren samen hebben opgebouwd en ik verheug me op de eerste race in deze hoedanigheid samen."

Haas F1-teambaas Günther Steiner: "Ik ben dolblij dat we komend seizoen in de Formule 1 Esports Pro Series kunnen beschikken over het enthousiasme van Romain voor Esports en de expertise van R8G Esports. Het is een belangrijke stap ten opzichte van onze betrokkenheid in de voorbije jaren. We slaan nu de handen ineen met een partij die echt weet wat erbij komt kijken om competitief te zijn in de Esports. Zodoende hopen we ons programma naar een hoger plan te tillen. Vorig jaar wonnen we de Virtuele Grand Prix-serie en het zou mooi zijn als we daar dit jaar een passend vervolg aan kunnen geven samen met Romain en R8G Esports."