Het circuit van Sakhir in Bahrein vormde vorige week drie dagen lang het toneel voor de enige wintertest ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen. Over precies een week vinden de eerste vrije trainingen voor de eerste Grand Prix van 2021 plaats in datzelfde Bahrein. Het team van McLaren gunt de kijker in onderstaand filmpje een blik achter de schermen over hoe het eraan toe ging tijdens de test van vorige week.