Tsunoda wordt teruggefloten: "In de toekomst moet hij DRS niet te vroeg activeren"

De baas van Yuki Tsunoda heeft toegegeven dat de Japanse rookie DRS te vroeg activeerde op weg naar zijn indrukwekkende rondetijden in de officiële Bahrein-test. Over zijn snelle tweede tijd afgelopen zondag, nipt achter Max Verstappen in de Red Bull, werd na afloop veel gesproken.

Journalisten langs de baan viel op dat Tsunoda de DRS te vroeg activeerde waardoor hij mede zo'n snelle tijd kon rijden. Teambaas Franz Tost verdedigt de jonge Japanner maar waarschuwt hem tegelijkertijd: "Yuki is nog een beginner. DRS is meestal automatisch en hij heeft het tijdens de tests te vroeg geactiveerd. Dat zal hij in de toekomst niet meer doen."

Tsunoda is een monster

Tost bagatelliseerde ook de berichten dat het in Faenza gevestigde team dit seizoen verleidelijk dicht bij de top van het veld zou kunnen rijden.

"We moeten voorzichtig zijn. We weten niet precies hoeveel brandstof de andere teams verbruiken, maar het is een feit dat onze auto het best goed doet."

"Beide coureurs zijn in goede vorm - vooral Yuki was erg overtuigend. Ik keek naar hem op de baan en toen hij remde voor de eerste bocht dacht ik: 'Jezus, waar haalt hij deze kracht vandaan om de auto zo extreem te vertragen?' "Yuki is een taaie. De jongen is een echt monster, en dat is maar goed ook."

Tost ontkende ook dat de kleine 20-jarige bijna geen brandstof meer had toen hij die snelle tweede tijd reed: "Er was nog brandstof aan boord. We hadden nog minstens 10 tot 15 ronden kunnen rijden. Maar feit is dat Mercedes en Red Bull vooraan staan. Als er niets met hen gebeurt en alles volgens plan verloopt, wordt het moeilijk voor ons om een ​​race te winnen. Maar top vijf finishes moeten af ​​en toe mogelijk zijn."

Technische mankementen

Red Bull's Dr. Helmut Marko denkt ondertussen dat Tsunoda zo getalenteerd is dat hij Mick Schumacher vorig jaar had kunnen verslaan in de strijd om de Formule 2-titel.

"Je kijkt niet naar de Formule 2-races met zo'n Duitse bril dat je niet kunt zien wat er aan de hand is. Zonder zijn technische gebreken zou hij gemakkelijk het kampioenschap hebben gewonnen", aldus Marko.