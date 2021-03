Reserverol bij Red Bull Racing nimmer aan de orde voor Hülkenberg

Nico Hülkenberg heeft laten weten dat een positie als reserverijder bij Red Bull Racing nooit een optie is geweest voor komend seizoen. De Duitser staat in de belangstelling van Aston Martin en Mercedes voor een plekje op de reservebank. Bij Red Bull Racing was hij lang een gegadigde voor een racestoeltje, maar dat zitje ging uiteindelijk naar Sergio Perez.

De Oostenrijkse renstal hielp Hülkenberg gelijk uit de droom dat hij dan wellicht als reservecoureur aan de slag zou kunnen. "Dat is nimmer aan de orde geweest. Het draaide puur en alleen om een racestoeltje, wat zoals bekend is naar Perez ging. Red Bull gaf toen gelijk aan dat Alexander Albon de rol van reserve zou vertolken en daarop ben ik benaderd door andere teams."

Hülkenberg kan leven met de keuze van Red Bull voor Perez. Aan Servus TV, voor wie hij komend seizoen commentaar en analyses gaat verzorgen, vertrouwde hij toe: "Natuurlijk had ik graag voor Red Bull Racing gereden, dat hoef ik niet te ontkennen. Maar dat is helaas niet het geval. Uiteindelijk ligt de beslissing bij het team en zij hebben voor een ander gekozen."

De 33-jarige Duitser hoopt nog altijd op een comeback in de Formule 1 en richt zijn vizier nu op 2022. "Het is belangrijk om me in en rondom de Formule 1 te blijven begeven en elke kans die zich aandient met beide handen te grijpen, ook met het oog op volgend jaar", aldus Hülkenberg.