Netflix al begonnen met filmen Drive to Survive seizoen 4!

Seizoen 3 komt pas over een week uit, maar dat stopt de Netflix film-crew niet met alvast wat beelden schieten voor het vierde seizoen! Dat blijkt uit een tweet van iemand die op het Bahrain International Circuit aanwezig is.

Vertaald vanuit het Portugees leest de tweet:

"Ik ben zojuist aangekomen op het Bahrain International Circuit voor de Formule 1-testdagen en de eerste film-crew die ik zie is... Netflix. Een teken dat seizoen 4 eraan komt!"

Acabo de chegar no circuito do Bahrein para os testes da #F1 e a primeira equipe de filmagem que vejo é... da Netflix.



Mais um sinal que a temporada 4 de Drive to Survive vem aí