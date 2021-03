Esteban Ocon neemt eerste testdag Alpine voor zijn rekening

Alpine heeft het schema voor de enige wintertest van 2021 bekendgemaakt. Van vrijdag 12 maart tot en met zondag 14 maart is het circuit van Sakhir in Bahrein gastheer voor een driedaagse test. En Esteban Ocon bijt morgen het spits af namens het team van Alpine.

De Fransman neemt de hele eerste dag voor zijn rekening en overhandigt de A521 daarna aan Fernando Alonso, die de hele zaterdag rijdt. Daarmee is meteen de vraag beantwoord of de Spanjaard fit genoeg is om te testen.

Alonso liep in de aanloop naar zijn comeback in de Formule 1 namelijk een kaakbreuk op bij een trainingsritje op de fiets in Zwitserland. Hij moest een paar nachten ter observatie in het ziekenhuis verblijven, maar is dus klaar om de komende dagen in actie te komen.

Ocon en Alonso delen tenslotte de laatste testdag op zondag met ieder een halve dag.