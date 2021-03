Ocon na eerste kennismaking met de A521: "Prachtige auto"

Alpine-coureur Esteban Ocon heeft gisteren zijn eerste meters gemaakt met de nieuwe auto van zijn werkgever voor komend seizoen. De Fransman voelde de A521 aan de tand tijdens een filmdag op het circuit van Silverstone. Niet alleen ziet de bolide er in het echt minstens net zo mooi uit als bij de presentatie op dinsdag, maar de eerste indrukken waren ook positief.

Ocon: "Ik heb me kostelijk vermaakt tijdens de filmdag. Ten eerste was het al leuk om weer eens met een Formule 1-auto over Silverstone te scheuren, dat is altijd speciaal. De wagen voelde goed aan voor zo'n eerste keer en we hebben ons geplande programma kunnen afwerken. In de ochtend liepen we wat vertraging op vanwege de mist, maar de baan droogde snel op nadat het opklaarde en dat zorgde ervoor dat we lekker konden rijden."

"Ik had graag meer dan 100 kilometer afgelegd, maar dat is nu eenmaal de limiet op een testdag. Ik leef in ieder geval met een glimlach op mijn gezicht toe naar de wintertest in Bahrein. Daar zullen de omstandigheden meer representatief zijn voor wat we tijdens raceweekenden mee zullen maken. Al met al was het een interessante dag en ik kan niet wachten om de bolide verder te ontdekken. En ik moet toegeven dat ik weg ben van de nieuwe livery. Wat een prachtige auto, de mooiste op de grid!"