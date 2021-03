Esteban Ocon verwerkt Franse driekleur in zijn helm voor 2021

Alpine-coureur Esteban Ocon heeft een nieuw helmdesign. Vorig jaar bestond zijn helm nog uit de kleuren zwart en rood, voor 2021 heeft de Fransman gekozen voor de Franse driekleur: rood, wit en blauw. Met onderstaand ontwerp sluit hij mooi aan op de livery van de Alpine A521. De renstal is trots op zijn Franse roots en schuwt het niet om dat te tonen. Ocon doet daar vrolijk aan mee met zijn helmdesign voor komend seizoen.

My new design for 2021😍🔥 big thanks to @BellRacingHQ for the top job as always ! Let me know what you guys think :)) pic.twitter.com/N5eyulPt3P