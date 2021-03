Alpine verklaart Fernando Alonso fit en klaar voor enige test

Fernando Alonso is voldoende hersteld van een aanrijding tijdens een trainingsritje op de fiets om volgende week deel te nemen aan de enige wintertest op weg naar het seizoen 2021. Dat heeft Alpine-directeur Laurent Rossi laten doorschemeren. Alonso liep bij de aanrijding een kaakbreuk op en moest een paar nachten ter observatie in het ziekenhuis verblijven.

De tweevoudig wereldkampioen heeft na een aantal dagen rust vervolgens zijn trainingsprogramma weer hervat. Rossi maakt zich dan ook geen zorgen om de fysieke gesteldheid van de 39-jarige Spanjaard. "Het gaat goed met Fernando. Hij heeft een lelijk ongeluk gehad. Een fietsongeluk is nooit fijn, maar hij heeft geluk gehad. Hij hield er alleen schade aan zijn kaak aan over."

"Afgezien van de operatie en de zorg die zijn kaak nodig heeft gehad is alles prima in orde. Fernando is volledig fit en operationeel. Zijn snelle herstel heeft ons zelfs een beetje verbaasd. Hij heeft ons vrijwel direct na het incident laten weten dat hij gewoon bij de test in Bahrein van de partij zal zijn en de artsen hebben ook bevestigd dat dit medisch gezien verantwoord is. We kijken ernaar uit om hem volgende week in onze A521 te zien rijden."

De enige wintertest staat van 12 tot en met 14 maart op het programma op het circuit van Sakhir in Bahrein.