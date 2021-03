Williams: "Zou kunnen dat we George Russell kwijtraken"

Jost Capito, de nieuwe CEO van Williams, geeft toe dat het Britse team George Russell zou kunnen verliezen aan Mercedes. 2021 is het derde seizoen van de 23-jarige Russell in de Formule 1 met Williams, maar hij kreeg eind vorig jaar een voorproefje van het rijden in de snelste wagen op de snelste baan toen Lewis Hamilton corona had opgelopen en niet kon racen.

Tegenover de Duitse omroep N-TV zei Capito: "Toen hij vorig jaar in de Mercedes reed, gooide dat zijn zelfvertrouwen nog meer omhoog. Hij is iemand die heel open is en een veeleisende coureur voor het team. Hij is een echte professional, dat zie je zelden op zijn leeftijd. Ik weet zeker dat hij ooit kampioen zal worden."

Toekomst Russell hangt af van Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton heeft pas een nieuw contract voor een jaar getekend bij Mercedes, waarbij teambaas Toto Wolff openlijk toegeeft dat Russell een duidelijke optie is voor de toekomst. Op de vraag of Williams voorbereid moet zijn om Russell te verliezen, antwoordde Capito: "Laten we eens kijken hoe de situatie zich ontwikkelt en of hij volgend jaar bij Williams blijft. Het hangt grotendeels af van de vooruitzichten bij Mercedes voor 2022, wanneer de regelgeving veel zal veranderen, maar ook van de ontwikkeling binnen ons eigen team."

Geen nee zeggen

Wat Capito zelf betreft zei hij dat zijn terugkeer naar de Formule 1 met Williams een aanbod was waar hij geen nee tegen kon zeggen.

"Williams is de grootste uitdaging voor mij uit mijn carrière. Het is een grote eer", zei de 62-jarige Duitser. "Het overnemen van het team van de familie Williams is een bijzondere taak."