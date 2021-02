Hedendaags is het Mercedes team heer en meester in de Formule 1, en al sinds het 2014-seizoen - het seizoen dat de turbohybride-krachtbronnen werden geïntroduceerd - hebben alle andere teams al geprobeerd hen in te halen. Op twee ietwat reële pogingen van Ferrari in 2017 en 2018 is het tot op de dag van vandaag nog niemand gelukt, en zoals het er uitziet zal dit tot de geplande grote regelwijziging in 2022 ook niet het geval zijn.

Maar hoe is het team, dat nu gevestigd is in Brackley, in deze positie gekomen? Zoals onderstaande video uitlegt, ligt de grondlegging hiervan bij het bouwen van 's werelds aller eerste auto's. Sinds dien heeft Mercedes veel meegedaan aan motorsport, maar besloot na een aantal seizoenen in de Formule 1 (rond de jaren 50) mee te hebben gedaan compleet te stoppen in de sport.

Pas in 1993 kwam de Duitse Ster terug in de sport, om zodoende Sauber hun krachtbronnen te financieren. Later tekende Mercedes een partnerschap met McLaren om hun succes met Honda proberen na te bootsen. McLaren-Mercedes zou samen drie rijder-titels winnen, twee met Mika Hakkinen en één met Lewis Hamilton.

Hoe gaat dit succesverhaal verder? Zie het in onderstaande video!